Özgüren kabri başında anılacak

Raif Özgüren, ölümünün altıncı yılında kabri başında anılacak.

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
18/12/2024

Özgüren kabri başında anılacak

Kıbrıs Türk spor basınının önemli isimlerinden, 2018 yılında vefat eden Raif Özgüren, ölümünün altıncı yılında kabri başında anılacak.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin (KTSYD) yönetimlerinde görev alan, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’na uzun yıllar hizmet veren, birçok gazetede görev yapmış bir isim olan Raif Özgüren için anma töreni, 20 Aralık cuma günü saat 10.30’da Lefkoşa Kabristanlığındaki kabri başında düzenlenecek.

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS:
MANŞETLER

HK SPOR

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.