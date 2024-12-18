Özgüren kabri başında anılacak

Kıbrıs Türk spor basınının önemli isimlerinden, 2018 yılında vefat eden Raif Özgüren, ölümünün altıncı yılında kabri başında anılacak.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin (KTSYD) yönetimlerinde görev alan, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’na uzun yıllar hizmet veren, birçok gazetede görev yapmış bir isim olan Raif Özgüren için anma töreni, 20 Aralık cuma günü saat 10.30’da Lefkoşa Kabristanlığındaki kabri başında düzenlenecek.