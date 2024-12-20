Özgüren kabri başında anıldı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) merhun spor yazarlarından Raif Özgüren’in 6. Ölüm yıldönümünde kabri başında anma töreni düzenledi. Spor camiası, Özgüren ailesi ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, spor yazarı Raif Özgüren için Lefkoşa’da kabri başında düzenlenen anma törenine katıldılar.

KTSYD Başkanı Necati Özsoy anma töreninde yaptığı konuşmada Özgüren’i aralarından ayrılışının 6. Yılında aynı özlemle andıklarını ifade etti ve şöyle devam etti. “Raif Özgüren dernek üyeliği yanısıra bir çok kuruma haberleri, fotoğrafları, maç anlatımları ile katkı koyan çok değerli bir kişiydi. Anılarını hiçbir zaman unutamayız. Aramızdan çok erken ayrıldı. Onun adını yakışır bir şekilde yaşatmak ve anmak bizlerin asli görevlerindendir. Ruhu şadolsun. Saygı ve özlemle anıyoruz”

Daha sonra ailesi adına Mert Özgürgün, BRTK’da mesai arkadaşı ve eski KTSYD Başkanlarından Çelen Oben, Genç TV Yönetim Kurulu Başkanı ve KTSYD Başkanlarından Ertan Birinci de birer konuşma yaptılar.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, anma töreninde yaptığı konuşmada, Raif Özgüren’i özellikle Yenicami kulüp başkanlığı döneminde yakından tanıdığını belirtti. Tatar, “Raif Özgüren, aktif, çalışkan, halkına büyük hizmetler vermiş olan, Kıbrıs Türk halkının yaşam mücadelesine yaptığı çalışmalarla büyük katkı sağlayan, çok sevdiğimiz, saygı duyduğumuz bir kişiydi. Geride bıraktığı hizmetler ve güzelliklerle her zaman anılarımızda hatırlanacaktır. Kıbrıs Türk gençliğine ve spora büyük katkılarda bulundu. Kendisini rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.