Özgürgün, CAS heyeti ile görüştü

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün Fikret Çavuşoğlu başkanlığındaki CAS heyetini kabul etti.

UBP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada görüşmede ilk sözü alan CAS Genel Müdürü Fikret Çavuşoğlu kabul için Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’e teşekkür ederek CAS’ın yıllar içerisinde birikmiş sorunlarını ve şu anda yaşadığı sorunları aktardı.

CAS’ın Ulusal Birlik Partisi hükümeti döneminde yapmış olduğu antlaşmalarla altın çağını yaşadığını aktaran Çavuşoğlu, 2014 öncesinde kangrenleşmiş devlet borçları dışında hiçbir kurum, kuruluş veya personele tek kuruş borcu olmadığını, maaşlarını tam zamanında ödediğini ve kendi kendini idame ettiren bir kuruluş olduğunu söyleyerek, yer hizmetlerinde CAS’ın verdiği hizmetin çok iyi bir hizmet olmasına rağmen Onur Air’ın sahibinin idama çarptırılması ve Atlasjet’in önce uçuşlarını azaltması sonra da CAS ile olan sözleşmesini fesh etme kararı almasından dolayı şirketin ciddi bir sıkıntı içerisine girdiğini aktardı.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün ise konuşmasında havaalanında tek şirketin hizmet vermesinin söz konusu olamayacağını belirterek “CAS satılacaksa bile çalışanların geleceği garanti altına alınmalıdır” dedi.

Aslında CAS sorununun kolay çözülebilecek bir sorun olduğunu da dile getiren Özgürgün, Maliye Bakanlığının yapacağı TAK benzeri bir yasa ile CAS ve CAS çalışanlarının güvence altına alınabilieceğinini söyledi.

Ulusal Birlik Partisi’nin hükümet dönemlerinde güçlenen bir parti olduğunu belirten Özgürgün bunun UBP’nin çözüm üreten ve vatandaşın derdini dinleyen bir parti olmasından kaynaklandığını söyledi.

Bu sorunu geçtiğimiz hükümet döneminde çözememenin Maliye Bakanlığının Ulusal Birlik Partisi’nde olmamasından dolayı olduğunu söyleyen Özgürgün maalesef ki sorunu çözecek olan kurumun Maliye olduğunu belirtti.