Özgürgün Çekilecek mi?

Faiz Sucuoğlu ile Sunat Atun ikinci turda Ersin Tatar’I destekleme kararı almasının ardından kulislerde Hüseyin Özgürgün’ün yarıştan çekileceği konuşuluyor

Hüseyin Özgürgün’ün bugün halka açıklamada bulunacağı ve büyük bir olasılıkla ikinci tur yarıştan çekileceği belirtiliyor

Üyelerin yüzde 70’I değişimden yana

UBP kurultayında genel başkanlık için yarışan 4 adaydan ikisi ilk turda en yüksek oyu alan Ersin Tatar’I destekleme kararı aldı. Sucuoğlu ve Atun üyelerin yüzde 70’nin değişimden yana oy kullandığını belirterek bu gerçek ışığında Tatar’ın başkanlığında iktidar hedefinden söz etti