Özgürgün: Çipras KKTC’ye gelsin

Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis’in, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın KKTC´ye yapacağı ziyaretten rahatsızlık duyduklarını açıklamasının ardından, DHA muhabirine açıklama yapan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, Rumları Erdoğan’ı karşılamak için Ercan Havalimanı’na davet etti.

Özgürgün, “1963’ten sonra kan gölüne dönen Kıbrıs’a barış ve huzuru getiren Anavatan ve garantör ülke Türkiye’mizin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı Rumların çiçeklerle karşılaması gerekir. Bizler Rumları hep beraber havaalanına davet ediyoruz. Ellerine çiçeklerini alsınlar, karşılamaya katılsınlar” dedi.

“Rumları da kurtardık”

Mavroyannis’in açıklamalarını ‘saçma’ olarak değerlendiren Özgürgün, şöyle konuştu:

“Mavroyannis veya Rum liderliği eline çiçek alarak Ercan’a gelmeli. Türkiyemiz olmasa Rumlar da barış ve huzurun olmadığı bir adada yaşıyor olacaktı. Bizler Kıbrıslı Türkler olarak gururluyuz, mutluyuz. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan bizleri, Kıbrıs Türk halkını gönülden seven biridir. Türkiyemiz olmasaydı, bizler de olmazdık.”

“Çipras KKTC’ye gelsin”

Rum sosyal medyasında ‘Erdoğan Rum lider Nikos Anastasiadis ile buluşsun’ yönünde yapılan propagandayı da değerlendiren Özgürgün, “Sayın Aleksis Çipras, Cumhurbaşkanımız Sayın Mustafa Akıncı’yı ziyaret ederse Sayın Erdoğan da Sayın Anastasiadis’i ziyaret eder” dedi.

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı da “Sayın Erdoğan’ın ilk ziyaretini KKTC’ye yapması dünyaya da bir mesajdır. ‘Kıbrıslı Türkler yalnız değildir” mesajını Anavatanımız net olarak vermektedir. Mutluyuz ki Anavatanımız var” diye konuştu.