Özgürgün: Daha güçlü bir UBP için...

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, yarın ve pazar günü yapılacak kurultay nedeniyle mesaj yayımlayarak “daha güçlü bir UBP, daha refah, daha mutlu, yarınlarından umutlu bir KKTC için birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi” çağrısı yaptı.

Özgürgün, UBP’nin yarınki 21. Olağan Kurultayı’nın her yönüyle oldukça kritik bir dönemde yapılacağının bilincinde olduklarını kaydederek 43 yıllık partinin bu süreci olgunlukla aşacağına, bu sınavı da başarıyla vereceğine yürekten inandığını kaydetti.

“Bunu partimiz, ülkemiz, halkımız ve gelecek nesillerimiz için huzur içinde yapmalıyız” diyen Özgürgün, şu görüşleri belirtti:

“Ülkede başta ekonomi olmak üzere tüm sorunlarımızın yanı sıra, halkımızın iradesini yok sayarak hükümet edenlerin yönetim zafiyetleri, özellikle Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin müzakere sürecinin perde gerisinde sürüklenmek istendiği istikametin halkımızı ciddi şekilde endişelere sevk ettiği hepimizin malumudur.

Ulusal Birlik Partisi kurulduğu günden günümüze misyonunu, inandığı değer yargılarını, ulusal davadaki kararlı duruşunu kurultayımızla güçlenerek gelecek nesile ulaştıracağından hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır. Bu ülkenin en önemli siyasi değerlerinden biri olan UBP’ye ülkemizin, halkımızın mutlaka ihtiyacı olduğu asla yadsınamaz bir gerçektir.

En büyük gücü birliği olan, güçlü bir Ulusal Birlik Partisi olmadan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin aydınlık yarınları düşünülemez.”

UBP Genel Başkanı Özgürgün, hedef daha güçlü bir UBP, daha mutlu yarınlarından umutlu bir KKTC ise birlik ve beraberliklerini pekiştirmeleri, halkın güvenini sürdürmeleri gerektiğini belirtti.

Siyasi partilerde kurultayların, halka hizmet yolunda parti içi yarışlar olduğuna işaret eden Özgürgün, hafta sonu yapılacak kurultayın şölen şeklinde geçeceğini ve partinin zaferiyle sonuçlanacağını kaydetti.

Özgürgün, “Ulusal Birlik Partililer, sevgi ve saygı temelli dik duruşlarını kararlılıkla sürdürdüğü sürece el ele, omuz omuza, gönül gönüle aydınlığa yürüyüşümüz mutlaka daha büyük zaferlere ulaşacaktır” ifadelerini kullandı.