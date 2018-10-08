Özgürgün dede oldu

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün kızı Sıla Özgürgün Çankaya sabah saatlerinde doğum yaptı. Sıla Özgürgün Çankaya ve Mahmut Çankaya çifti uzun bir süredir ikiz çocuklarını bekliyorlardı. Sabah saatlerinde gerçekleşen doğum sonucu Çankaya çifti biri erkek biri kız ikiz çocuğun sahibi oldu. Doğum sonrası yapılan kontrollerde bebeklerin ve annenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’de dede olmanın sevincini yaşadı.