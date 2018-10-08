HABER KIBRIS

Özgürgün dede oldu

ads
08/10/2018

Özgürgün dede oldu

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün kızı Sıla Özgürgün Çankaya sabah saatlerinde doğum yaptı. Sıla Özgürgün Çankaya ve Mahmut Çankaya çifti uzun bir süredir ikiz çocuklarını bekliyorlardı. Sabah saatlerinde gerçekleşen doğum sonucu Çankaya çifti biri erkek biri kız ikiz çocuğun sahibi oldu. Doğum sonrası yapılan kontrollerde bebeklerin ve annenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’de dede olmanın sevincini yaşadı.

 

 

ads
Bu habere tepkiniz:
TAGS: Özgürgün dede oldu, haber, kıbrıs,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems