Özgürgün: Geleceği Güvence Altına Alan Bir Çözümü Destekliyoruz

Ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başbakanı Hüseyin Özgürgün, 20 Temmuz Barış Harekatı’nın, Kıbrıs Türkü’nün varoluş ve özgürlük mücadelesi açısından anlamlı ve önemli olduğunu belirtti.

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı dolayısıyla mesaj yayımladı. Özgürgün mesajında, 20 Temmuz Barış Harekatı’nın, Kıbrıs Türkü’nün varoluş ve özgürlük mücadelesi açısından anlamlı ve önemli olduğunu söyledi.

Özgürgün, “Kıbrıs Türk halkı, bu coğrafyada kaderini değiştiren, 20 Temmuz Barış Harekatı’nın haklı gururunu yaşamaktadır, Ada’da 11 yıl tüm zorluklara göğüs gererek, yılmadan mücadele sürdüren Kıbrıs Türkü’nün, 20 Temmuz Barış Harekatı’yla çizilen hudutlar içerisinde kendi bağımsız devleti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kurabilme başarısını göstermiştir” dedi.

Hüseyin Özgürgün, mesajında, “20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, Kıbrıs Türk halkına daha mutlu, daha huzurlu ve daha güzel günler getirmesi dileğiyle kutlu olsun” ifadesini kullandı.

Kıbrıs Türk halkının, 20 Temmuz Barış Harekatı’na gelinceye kadar yaşananları gelecek nesillere aktarması gerektiğine de değinen Özgürgün, bugünlere nasıl gelindiğini gelecek nesillerin bilmesi ve geleceklerini, tarihlerini bilerek inşa etmeleri gerektiğini söyledi.

Özgürgün, şöyle devam etti:

“Bizler bu mutlu günü coşkuyla kutlarken, dünyanın birçok noktasında başta çocuklar olmak üzere masum insanların acı çığlıkları yayılmaktadır. Ne acıdır ki tüm dünya, yaşanan insanlık dramına seyirci kalmakta, orantısız güç kullananların zulmü ve masum insanların katledilmesi karşısında mazeret üretmeye çalışmaktadır”

Özgürgün, “Kıbrıs Türkleri’nin 44 senedir barış ve huzur içerisinde yaşamasında başrol oynayan Anavatan Türkiye’ye minnet ve şükranlarımızı sunarken, Türkiye gibi güçlü devletin ve yüce Türk ulusunun ayrılmaz parçası olmanın onurunu, gururunu yaşıyoruz” dedi.

“KIBRIS’TA BARIŞ VE HUZUR 20 TEMMUZ 1974’TEN BERİDİR VAR”

Kıbrıs’ta barış ve huzurun 20 Temmuz 1974’den bu yana var olduğunun altını çizen Özgürgün, “Bugün siyasi eşitlik ile Türkiye’nin etkin ve fiili garantisine dayalı bir anlaşmadan yanayız. Ulusal Birlik Partisi olarak adada bulunacak kalıcı ve adil çözüm ancak iki halkın egemen eşitliği temelinde olmalıdır” ifadesini kullandı.

Özgürgün, “Bilinmelidir ki, Kıbrıs Türk halkı bu yolda atacağı her adımı iyi değerlendirecek, bugünü kurtarmak yerine geleceği güvence altına alan, Ada’da gerçeklere dayanan, sağlam zeminde bir çözümün peşinde olacaktır” dedi.