Özgürgün: Gündemimizde hükümet yok!

UBP BUNUN DA ÜSTESİNDEN GELİR: UBP lideri Hüseyin Özgürgün, ekim ayı sonunda çok adaylı bir kurultaya gideceklerini kaydederek “gönlüm tek adaylı bir kurultaydaydı ama bunun da altından kalkarız” ifadelerini kullandı

“HAYRETLE İZLİYORUM”: Özgürgün, mevcut hükümetin bozulup UBP-DP hükümetinin kurulacağı dedikodularına ilişkin soruya ise “Bizim ne herhangi bir şekilde görüşmemiz var, ne herhangi bir şekilde mümkündür. Bu ancak eğer mevcut hükümet bozulursa olur. Hükümet bozulmadan, hükümet kurma görüşmesi yapmak, geleneğimizde de yoktur” diye cevap verdi

Haber Kıbrıs Özel

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, bu ayın sonunda yapılacak olan kurultaya tek adayla gidilmesinin güzel olabileceğini ancak demokrasiye her zaman olduğu gibi saygılı olduklarını söyledi. Daha önceleri de 6-7 adaylı kurultay yaptıklarını ifade eden Özgürgün, yine bu kurultayın altından da UBP olarak kalkacaklarını söyledi.

Özgürgün, UBP-DP koalisyon dedikodularını ise kesin bir dille yalanlayarak, “biz hükümette olan bir parti ile yeni bir hükümet yapısını tartışmayız. Süren bir hükümet var bu hükümet dağılmadan başka bir koalisyonu görüşmek adetimiz değil” dedi.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, kurultayı ve hükümetin durumunu Haber Kıbrıs’a değerlendirdi.

SORU: Kurultaya çok adaylı olarak gidilmesine nasıl bakıyorsunuz?

ÖZGÜRGÜN: Demokratik bir yarıştır kurultaylar. Çok adaylı olması sıkıntı gibi görülmesine rağmen, geçen sefer de biz 6-7 adayla kurultay yaptık. Dolayısıyla, o kurultay hiçbir sorun yaşanmadan tamamlanmıştı, bu da öyle olacak. Gönül isterdi ki tek adayla gidilsin ancak çok da zorlamaya gerek yok. Demokratik bir ortamda yapıp bitireceyik.

Halkın gündemi daha farklı tabii ki. Dolayısıyla kurultaya endekslenip de ülkede sanki başka hiçbir olay yokmuş gibibir kuurltayla da uğraşmak değil derdimiz. Tabii ki kurultaylar yapılır, yaşanır. Sırası gelir, ilçe komgreleri, parti meclisi genel başkan kurultaylarda yenilenir. Özetle, ülke ekonomisi ile de bizler yakından ilgişeniyoruz, kurultaya endekslenmiş değiliz.

SORU: UBP-DP koalisyonu kurulacağı konusunda sürekli bir haber akışı var basında. DP Genel Başkanı Serdar Denktaş da bu dönemde böyle birşey yapmanın ülkeye ihanet ile eşdeğer olduğunu söyledi?

ÖZGÜRGÜN: Ben de hayretle izliyorum, bu söylemler bizim dışımızda gelişiyor. Bizim ne herhangi bir şekilde görüşmemiz var, ne herhangi bir şekilde mümkündür. Bu ancak nasıl olur, eğer mevcut hükümet bozulursa. Hükümet bozulmadan, hükümet kurma görüişmesi yapmak, geleneğimizde de yoktur. Ama hükümet varken, hükümet görüşmesi yapmak abestir. Daha doğrusu ortada bir hükümet varken biz neyi konuşacağız, Bakanlık pazarlığını mı yoksa Serdar Bey ile hükümet programını mı?

Mevcut hükümette sorun yaşar dağılır veya istifa olur ve bir hükümet krizi ortaya çıkar. Sonuçta bu hükümet krizinin üzerine yeni bir hükümet kurma ihtiyacı gündeme gelir o zaman ana muhalefet partisi de dahil olur. Ama biz şu anda anamuhalefet partisiyiz ve bu görevimizi icra ediyoruz. Ülkede birçok sorun olmasından dolayı sanırım halk da bunu konuşuyor. Yoksa resmi veya gayri resmi olarak böyle bir görüşme yapmamız söz konusu değil. Ama şöyle de birşey var. Karşılaştığınız zaman insanlarla bir yerlerde insanlarla konuşuyorsunuz. Herşekilde bu mümkündür. Orada söylediğiniz bir söz veya size söylenen bir söz sanki öyle algılanmış da olabilir ama hiçbir şekilde böyle hükümet meselesini gündeme getirecek bir olay ancak dediğim gibi bir hükümet krizi veya bir hükümetin oluşması aşamasında olabilir. Onun için bizim herhangi bir parti ile böyle bir diyaloğa girmemiz bu aşamada mümkün değil.

SORU: Kamuoyunda son günlerde UBP’nin kurultay sonrasında hükümete talip olabileceği de söyleniyor?

ÖZGÜRGÜN: Hayır, UBP hükümete talip olmaz. Biz seçimden bir netice ile çıktık. BU seçim neticesi UBP Başbakanlığında bir hükümeti gösteriyordu, çok açık bir şekilde. Ama o dönemde diğer partiler böyle bir hükümet gündemi ile ortaya çıktılar. Biz de “tamam buyurun yapın” dedik. Üzerinden 8 ay geçti. Şimdi de ciddi sıkıntılar ortaya çıkıyor. Şimdi bu sıkıntılar içerisinde hükümet orada “ben ısrarla yapmaya devam edeceğim” der. Sıkıntılar da ciddi boyutlara ulaşmıştır. Burada UBP talep etmez. Burada UBP anamuhalefet partisi görevi almıştır ve o görevi yapmaktadır. Bunu ancak dediğim gibi kurultaydan önce veya sonra fark etmez biz neden talepkar olalım. Hükümet edenler halk adına birşeyler yapması gerekir, biz çözüm üretmesi gerekir, rahatlatması gerekir, bunların çalışmasını yapması lazım. Bunu yaparlarsa zaten normal olarak devam eder. Bunu yapmazlarsa zaten dönüp, başka formülleri herkesin konuşması da çok doğal olur. O konuşuluyor zaten. Biz değiliz talep eden. Herkes bunu dillendiriyor. Şu gidecek bu gidecek, erken seçim olacak diye. Ama bunlar UBP’den kaynaklanmıyor. Bunlar konuşuluyorsa mutlaka bilin ki bunun altında ciddi sıkıntılar vardır.Biz talepkar değiliz ama görevden de kaçmayız. Ama gerçekten de bu sıkıntılı dönemde madem ki bu iddia ile geldiler bu hükümeti götürüp devam etmesi lazım.

SORU: UBP kurultay sonuçlarıyla ilgili bir kamuoyu araştırması yayınlandı. Bu sonucu nasıl değerlendiriyorsunuz?

ÖZGÜRGÜN: Bugüne kadar birçok kamuoyu araştırması yapıldı. Tabii demokrasidir bu yapılır, doğaldır. Bizde de var bazı çalışmalar ama gün gelir sandık başında kimse o kararı verecek olan, üyedir, seçmendir onlar gelir kararını verir. Tabii bize ışık tutar kamuoyu yoklamaları ama sonuçta dediğim gibi biz çalışmalarımızı normal olarak yaparız, seçim günü de sonuca saygı duyarız.