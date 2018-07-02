Özgürgün halen açıklama borçlu

Ulusal Birlik Partisi’nde kurultay zili çaldı.

Yerel seçim sona erdi.

Yerel seçim sonuçlarını herkes, kendisine yontmakla meşgul…

Kişisel hesaplaşmalar…

Kişisel ikbal…

Hırs…

İntikam…

Genel seçimin hesaplaşması…

Hepsi devrede…

Hüseyin Özgürgün…

Herşeye rağmen en güçlü isim…

Hasan Taçoy;

DP’den geldi, yer etti, şimdi başkanlığa aday…

Hangi kritere, hangi başarıya göre…

Faiz Sucuoğlu aday….

Neden?

Sunat Atun;

Bir önceki kurultayda aday olmadı, tamamen bu kurultaya hazırlandı, sürpriz değil benim için…

Ersin Tatar da aday…

Bir önceki kurultayda hatırı sayılır bir oy aldığı için;

Doğal aday…

Bir önceki kurultayı altı adayla…

Şimdi kurultayı da beş adayla yapıyor UBP…

Bana göre en güçlü isim Özgürgün…

Ama;

Özgürgün topluma borçlu

Hüseyin Özgürgün bu topluma açıklama borçlu…

O paralar…

Ne borcu?

Kim verdi o borcu?

Neden?

Partinin parası mıydı?

Gizlenen ne?

Birinci kısım bu ve tepe tepe tüm adaylar Özgürgün’ün aleyhine kullanıyor.

Bu nedenle Özgürgün halen daha bu topluma açıklama borçlu.

Çünkü günü geçirecek açıklamalara, eski eş de avukatı da anında cevap veriyor.

Bir şey daha var…

O da…

Genel seçimlerden başarıyla çıkan Özgürgün;

Yerel seçimlerde nereye kayboldu?

Parti ile az ilgilendiği doğru mu?

Tüm adaylar şikayetçi…

Ki bana göre Özgürgün’ün bu süreçteki esas düşmanı “ilgisizlik…”

Parti işe ilgilenmediği iddiası çok yaygın.

Hunharca…

Özgürgün düşmanını uzakta aramasın…

Yanı başında…

CTP- HP- DP- TDP Özgürgün’e bir şey yapamaz ama…

Parti içerisindeki “başkan düşmanları” yapar…

UBP bunu beceremiyor.

Ama, hayret ki;

Bu süreçlerden UBP güçlenerek çıkıyor.

UBP’li vekiller, belli ki halen tabanın gücünü algılayabilmiş değil…

Ki…

Hunharca birbirlerini hırpalıyorlar…

Halen daha UBP içerisinde kimin eli kimin cebinde belli değil…

Şükür ki…

Ha…

Bir şeye de dua ediyorum…

İyi ki UBP kurultayına giderken, UBP hükümette değil…

İyi ki iktidarda değil…

Yoksa…

Yine rant kavgası başlardı…

Tabanla- tavan arasında böyle de bir etkileşim var…

Yoksa yine yanmıştı memleket…