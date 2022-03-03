Özgürgün: Halil Falyalı’ya yasal bahis iznini ben verdim

Eski Başbakan Hüseyin Özgüngün, geçtiğimiz ay öldürülen kumarhane işletmecisi Halil Falyalı’ya yasal bahis iznini kendisinin verdiğini söyledi.

Özgüngün, hakkındaki iddialarla ilgili HalkTv’den Seyhan Avşar’ın sorularını yanıtladı.

Dokunulmazlığının partisi tarafından kaldırılması nedeniyle kırgın ve ihanete uğradığını hissettiği için Kıbrıs’ı terk edip İstanbul’a yerleştiğini söyleyen Özgüngün, “Hesabınızdaki milyon dolarların araştırılması için dokunulmazlığınız kaldırıldı. Bu kadar yüklü bir para size nereden geldi?” sorusuna “Boşandığım eski eşimin mal varlığıma ilişkin iddiaları vardı. Muhalefet partileri bu iddiaları büyüttü. Kıbrıs’ta yurttaşlar tarafından partiye para yatırılır. Hesabımdaki para parti seçim parasıydı. Miktarı iddia edilen tutar kadar değildi” yanıtını verdi.

"Yasal bahis için o dönem bizler çok yüklü miktarda para istiyorduk"

“Başbakan olduğunuz dönemde kimseye izin verilmezken Halil Falyalı’ya yasal bahis iznini siz mi verdiniz? Neden verdiniz?” sorularını ise Özgün, şöyle yanıtladı:

"Evet, ben verdim. Halil Falyalı şartları yerine getirebiliyordu. Yasal bahis için o dönem bizler çok yüklü miktarda para istiyorduk. Bunu pek kimse ödeyemiyordu. Falyalı ödedi. Bizler de izni verdik. Benim dönemimde bu izin bir tek Falyalı’ya verildi."

"Benden sonraki başbakan ile çok samimiydi "

Özgün, “Falyalı ile herhangi bir dostluğunuz var mıydı?” sorusuna ise “Hayır. Ancak kendisiyle beraber askerlik yaptık. Ben onun komutanıydım. Kendisini çok severdim. Ancak ben çok yoğundum. Kendisiyle siyasi kariyerim sürecinde kahve içme şansım hiç olmadı. Ancak benden sonraki başbakan ile çok samimiydi” yanıtını verdi.

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03/03/2022 20:22