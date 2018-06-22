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Özgürgün: İlahiyat Koleji’nde yaşananlar kabul edilemez

Özgürgün Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde yaşanan diploma olayının ardından açıklamalarda bulundu

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22/06/2018

Özgürgün: İlahiyat Koleji’nde yaşananlar kabul edilemez
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UBP Genel Başkan’ı Hüseyin Özgürgün Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde yaşanan diploma olayının ardından açıklamalarda bulundu. Özgürgün:"Dün akşam Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde yaşatılan diploma skandalı ,inanç özgürlüğüne saygısızlık çocuklarımıza ve ailelerine yaşatılan ağır bir travmadır."dedi

Özgürgün açıklamasında;

“Dün akşam Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde yaşatılan diploma skandalı ,inanç özgürlüğüne saygısızlık çocuklarımıza ve ailelerine yaşatılan ağır bir travmadır.

Demokrasiyi,İnsan Haklarını ve Özgürlüklerini dillerinden düşürmeyenlerin daha lise çağındaki çocuklarımıza yaşatmış oldukları bu psikoloji asla kabul edilemez.

Bu okulu tercih eden çocuklarımızın inançlarını ve yaşam biçimlerini diploma alacakları gün sorgulamak ve mahkum etmeye çalışmak insafsızlıktır ,günahtır,ayıptır.Ulusal Birlik Partisi olarak,Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının inanç özgürlüğüne karşı zıhniyetinin sonucu ve K.K.T.C tarihine insan haklarına indirilen ağır darbe,düşürülen bir leke olarak geçecek ‘başını aç,kıyafetini değiştir yoksa diploma alamazsın’tavrını şiddetle kınarız.

Dün akşam Hala Sultan İlahiyat Kolejinde yaşatılan diploma skandalı ,inanç özgürlüğüne saygısızlık çocuklarımıza ve ailelerine yaşatılan ağır bir travmadır.

Demokrasiyi,İnsan Haklarını ve Özgürlüklerini dillerinden düşürmeyenlerin daha lise çağındaki çocuklarımıza yaşatmış oldukları bu psikoloji asla kabul edilemez.

Bu okulu tercih eden çocuklarımızın inançlarını ve yaşam biçimlerini diploma alacakları gün sorgulamak ve mahkum etmeye çalışmak insafsızlıktır ,günahtır,ayıptır.

Ulusal Birlik Partisi olarak,Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının inanç özgürlüğüne karşı zıhniyetinin sonucu ve K.K.T.C tarihine insan haklarına indirilen ağır darbe,düşürülen bir leke olarak geçecek ‘başını aç,kıyafetini değiştir yoksa diploma alamazsın’tavrını şiddetle kınarız.” dedi.

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TAGS: hüseyin özgürgün, Özgürgün, İlahiyat Kolej
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