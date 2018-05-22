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Özgürgün Lefkoşalıya güveniyor

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa’da 24 kişilik liste ve sıralama işlemlerini tamamladı.

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22/05/2018

Özgürgün Lefkoşalıya güveniyor
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Lefkoşa İlçe Başkanlığı’nda, kura çekimi yöntemi ile belirlenen liste, kamuoyuyla paylaşıldı.

Genel Başkan Hüseyin Özgürgün de, kura çekiminde hazır bulundu. Başkan adayı Hasan Sertoğlu ile 24 aday birlikte hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Hüseyin Özgürgün, Hasan Sertoğlu ile Lefkoşa’nın yeniden UBP’li bir belediye olacağını belirterek, “Çok çalışacağız. Başkent halkı da hak ettiği hizmeti alacak. Bu dağınık yapıyı, düzenli bir mali yapı ve sürdürülebilir bir belediyecilik ile değişeceğiz. Bu ekibe ve Lefkoşalı’ya yürekten inanıyorum” dedi.

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TAGS: Ulusal Birlik Partisi, özgürgün, haber, kıbrıs
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