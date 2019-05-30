Özgürgün: Özersay ile bütün gücümle mücadele edeceğim

Eski Başbakan ve UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün, sosyal medyadan gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. Hüseyin Özgürgün, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın yolun sonuna gelmiş bir politikacının hırçınlığını ve saldırganlığını sergilediğni belirtti.

Özgürgün, "15 aydır şahsıma karşı Kudret Özersay ve çetesi tarafından sürdürülen karalama kampanyaları karşısında halkımıza yalandan ve zarardan başka bir şey vermemiştir ifadelerini kullanarak Özersay, ile bütün gücüyle mücadele edeceğine vurgu yaptı.

Özgürgün’ün paylaşımı şöyle:

15 aydır şahsıma karşı Kudret Özersay ve çetesi tarafından sürdürülen karalama kampanyaları karşısında halkımıza yalandan ve zarardan başka bir şey vermemiş bu kişiyle bütün gücümle mücadele etmeye devam edeceğim bilinmelidir.

Kendini haklı çıkarmak için 15 aydır polis içerisinde varlığını bildiğimiz birkaç yandaşıyla kamuoyuna sürekli siyasi makamını da kullanarak bu tip yalan haberleri pompalamakta olan Kudret Özersay yolun sonuna gelmiş bir politikacının hırçınlığını ve saldırganlığını sergilemektedir

30/05/2019 tarihli ülkemin saygın gazetlerinden bazılarının(KIBRIS gazetesiAFRİKA gazetesiHABERCİ gazetesi)baş sayfada şahsımla ilgili gerçeği yansıtmayan dedikodudan ibaret söylemleri varmış gibi haber yapması beni derinden üzmüştür.yalan haberlerle ilgili yasal süreci başlattık