Özgürgün ünlüleri ağırladı

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün ve manken-oyuncu eşi İnci Pars, hafta sonu bir ödül töreni için adamıza gelen ünlüleri Girne’deki evinde ağırladı.

Genç TV Ödül Gecesi için KKTC’de bulunan Ünlü sanatçılar Perran Kutman ve Tarık Ünlüoğlu, Özgürgün çiftinin muhteşem manzaralı evine konuk oldu. İnci Pars Özgürgün, konuklarıyla ilgili anısına “Hayatımın en önemli kadınlarından biri” notuyla paylaştı. Pars ve Kutman, Milyonları uzun süre ekrana kilitleyen Hayat Bilgisi dizisinde birlikte oynamıştı. UBP Genel Başkanı Özgürgün ise, yoğun geçen yerel seçim çalışmaları arasında, keyifli bir mola vermiş oldu.