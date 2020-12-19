Özgürgün ve Nami oylamaya katılmadı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) - Demokrat Parti (DP) - Yeniden Doğuş Partisi (YDP) azınlık hükümeti güven oylamasına 47 milletvekili katıldı. UBP milletvekili Hüseyin Özgürgün ve CTP milletvekili Özdil Nami oylamaya katılmadı.

Açık yapılan oylamada 24 kabul, 20 ret ve 3 çekimser oy kulanıldı.

UBP'nin 19 milletvekili, DP'nin 3 ve YDP'nin iki milletvekilinin kabul oyu ile toplamda 24 kabul ile azınlık hükümeti güvenoyunu aldı.

Meclis’te UBP’nin 20, CTP’nin 12, HP’nin 6, DP’nin ve TDP’nin 3’er, YDP’nin 2 milletvekili ve 3 de bağımsız milletvekili bulunuyor. Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi nedeniyle Meclis'te 49 milletvekili bulunuyor.

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19/12/2020 12:36