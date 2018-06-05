Özgürgün’ü anlamam mümkün değil

Hüseyin Özgürgün diyor ki:,

“Bir milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasını basit bir mesele değil. O zaman işler, demokrasinin ve halkın iradesinin sorgulanacağı noktaya gelecek. Milletvekillerini tartıştırmamak gerek. Buna başlanırsa, sistem değişimine kadar gidilir…”

Benim bunu anlamam ve algılamam olası değil.

Aytaç Çaluda, vekil.

Vekil adayı olduğunda da, “Hakkında sayıştay raporları var” dediğim için…

Şimdi de rahat konuşuyorum…

UBP, bu ismi aday yaparken, kamuda usule aykırı işlemler yaptığını bilmiyor muydu?

Biliyordu…

Biliyordu çünkü rapor var.

E?

Şimdi bunu yok sayacağız ve diyeceğiz ki:

“Sandık tüm suçları aklar…”

İşte bu yüzden benim, bir birey olarak…

Hukukun üstünlüğüne inanan birisi olarak…

Hüseyin Özgürgün’ü anlamam olası değil…

Çaluda kendisini savunsun

Milletvekillerinin kürsü dokunulmazlığı olmasını anlarım…

Ama…

“Sandık” suç aklayan bir organizasyon değildir.

Bu mantıkla hareket edecek olursak…

O zaman ne mahkemeye gerek var, ne savcıya, ne hakime…

Çaluda, kamu görevlisi iken yaptıkları ile kendisini savunamaz mı?

Pekala savunabilir.

Meclis kürsüsünde bunu yaptı…

Mahkemede de yapabilir…

Gider anlatır hakime…

O da karar verir…

Hukukuk üstünlüğü ilkesini, kimse kusura bakmasın ama, siyasete değişmem…

Değişmemeliyiz…

Muhtarlıklara sandık kuralım

Her köyde bir muhtar var…

Eğer, “suçu” sandık aklayacaksa…

Vatandaşın ne günahı var…

1 gram uyuşturucu…

İki elbise çalan insanlar var…

O zaman kuralım bir sandık muhtarlıklarda…

Mahalle ahalisi karar versin…

Avukatı…

Savcıyı…

Hakimi de yormayız, olur biter…

Kimse adaletten korkmasın…

Adalet yerini bulsun, isterse dünya dursun…

Kamuda görev alanlar, uyması gereken kuralları bilecek…

Çaluda’nın dediği, “Beni o aradı, bu aradı, ben de işlerini yaptım…”

Savunma olamaz…

Bizim için bu daha tehlikeli.

Maazallah…

Müdürken yetkilerini bilmeyen ve “çıkar” için kullanan bir kişi…

Vekil oldu, bakan olsa neler yapar?

Çaluda’nın bir de sanayi arazisi vukuatı var ki, o konuya hiç girilmedi daha…

Aytaç Çaluda, o dönem vekil olan Ahmet Çaluda’nın da torpili ile, iyi makam mevki sahibi oldu.

Belli ki ağırlığını kaldıramadı.

Şimdi de Lefke’nin dar bölge olmasından kaynaklanan bir algıyla, vekil de oldu.

Bu “hesap veremeyecek” anlamı çıkarmaz.

Bal gibi de verecek.

Anlamam mümkün değil

Adalete inanan…

Güvenen…

Güvenmek isteyen…

“Kurulu düzende” gazetecilik yapan…

İstifa edip kaçmayı düşünmeyen…

Mücadele etmeyi seçen biri olarak…

Çaluda’nın neden vekil olduğunu…

Özgürgün’ün neden denetimden korktuğunu ve bunu sandığa bağladığını…

Anlayamadım…

Anlamayacağım…

Anlamak için aba da harcamayacağım…