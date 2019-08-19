Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili komite toplandı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması istemini incelemek üzere oluşturulan Komite, Başkan ve Başkan Vekili seçimi gündemiyle bugün, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay’ın Başkanlığında toplandı.

Komite Başkanlığına UBP İskele Milletvekili Yasemi Öztürk, Komite Başkan Vekilliğine CTP Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe seçildi.

İçtüzük gereği, 28 Eylül 2019 tarihine kadar çalışmalarını tamamlyacak olan Komitenin çalışma takvimi içinde yapılacak toplantılar için, gizlilik kararı alındı.

(BRT)