Özgürgün'ün dokunulmazlık davası yine ertelendi

Demokrat Parti’nin (DP), eski başbakanlardan Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlılık kararı ile ilgili Anayasa Mahkemesi’nde ara emri talebiyle açtığı dava 23 Ocak’a Perşembe gününe ertelendi.

Eski Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün yasama dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili kararının Anayasa’ya ayrılı olduğuna ilişkin Özgürgün ile Demokrat Parti’nin Anayasa Mahkemesinde açtığı dava görüşüldü. Davanın Cumhuriyet Meclisine tebliğ edildi ve duruşma olarak 23 Ocak’a ertelendi. (Kamalı Haber)

16/01/2020 16:59