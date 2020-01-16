Özgürgün'ün dokunulmazlık davası yine ertelendi

DP'nn yargıya taşıdığı Özgürgün'ün dokunulmazlık davası yine ertelendi

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16/01/2020
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Özgürgün'ün dokunulmazlık davası yine ertelendi

Demokrat Parti’nin (DP),  eski başbakanlardan Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlılık  kararı ile ilgili Anayasa Mahkemesi’nde ara emri talebiyle açtığı dava 23 Ocak’a Perşembe gününe ertelendi.

Eski Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün yasama dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili kararının Anayasa’ya ayrılı olduğuna ilişkin Özgürgün ile Demokrat Parti’nin Anayasa Mahkemesinde açtığı dava görüşüldü. Davanın Cumhuriyet Meclisine tebliğ edildi ve duruşma olarak 23 Ocak’a ertelendi.  (Kamalı Haber)  

16/01/2020 16:59
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TAGS: hüseyin özgürgün, dokunulmazlık, haber, kıbrıs, kktc
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