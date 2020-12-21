Özgürgün’ün istifasının reddi meclisi gerdi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün istifasını Cumhuriyet Meclis Genel Kurulu’na göndermesiyle birlikte Meclis’in gündemine taşınarak, istifasının kabulü Milletvekillerine sunuldu.

4 milletvekili oylamaya katılmadı

Oylamanın ardından Özgürgün’ün istifası, 23 'ret' oyuyla reddedildi. Oylamaya 45 Milletvekili katıldı, 21 'kabul' oyu, 1 de çekimser oy katıldı. Özgürgün de dahil olmak üzere 4 kişi de oylamaya katılmadı. Serdar Denktaş, Zeki Çeler ve Hasan Topal oylamada yer almadı. Hüseyin Özgürgün’ün istifasının UBP-DP- YDPli vekiller tarafından reddedilmesi mecliste tartışma yarattı.

Mecliste tartışma yaşandı

CTP ve TDP’li milletvekilleri Özgürgün’ün meclise gelmediğine dikkat çekerek, bu konuda neler yapılacağını sorguladı.

Özyiğit ve Derya tepki gösterdi

TDP Başkanı Cemal Özyiğit “Bir utanca imza atmıştır bu meclis” diye konuşurken, CTP Milletvekili Doğuş Derya ise Özgürgün’nün istifasına onay vermeyen UBP’li milletvekillerinden açıklama istedi. Derya Meclis Başkanı’nın ne yapacağını da sordu. UBP’li vekiller tepki gösterdi.

Başkanlık konuyu komiteye gönderecek

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay bunun üzerine açıklama yaptı. Başkan Uluçay, Özgürgün’ün geçen yıldan beri yurt dışında olduğunu anımsatarak şöyle konuştu:

“10 Ağustos’ta Sayın Özgürgün bize istifasını sunmuştu. Biz de parti başkanlarıyla yaptığımız görüşmede hükümetin kurulması sonrası mecliste gündeme alacağımızı söyledik. Bu istem genel kurulca oy çokluğuyla reddedildi. Bundan sonraki süreçte Özgürgün’ün katılmama durumunda bu hukuk ve siyasi işler komitesine aktarılacak. Bugüne kadar katılmadığını birleşimler konusunda kararı hukuk ve siyasi işler komitesi değerlendirir ve komitenin saptayacağı görüşler çerçevesinde konu genel kurula getirilir. Genel kurula katılamama gerekçeleri olarak doktor raporu ya da mazeretlerini Meclis Başkanlığı’na iletti. Biz de bu konuyu değerlendirdik, göndermiş olduğu rapor, mazeret bildirimi ve izinlerini işleme koyduk. Daha sonra istifasını bildirmiştir.”

Mecliste gergin dakikalar yaşandı

Derya’nın sorusuna UBP milletvekili Özdemir Berova müdahale etti, mecliste gergin dakikalar yaşandı.

Arıklı, Abbas Sınay’ı anımsattı

YDP milletvekili Erhan Arıklı 20.10.2014 tarihinde Abbas Sınay’ın da istifa ettiğini anımsattı, CTP ve DP’li vekillerin oylarıyla bu istifanın reddedildiğini hatırlattı. Bu sırada Biray Hamzaoğulları yerinden müdahale edip “Abbas Sınay yurt dışında değildi” dedi.

Arıklı ayrıca, o dönemde Abbas Sınay’a gösterilen anlayışın şimdi de gösterilmesini istedi. Bu sırada mecliste vekiller arasında tartışmalar yaşandı, sesler yükseldi. Arıklı, “Dün dündür bugün bugündür yaklaşımı olmamalıdır” dedi

Erhürman, Sınay örneğinde benzerlik olmadığını söyledi

CTP Başkanı Tufan Erhürman da yerinden söz aldı, devamsızlık devam ederse bu durumda divanın ne yapacağıdır sordu. Erhürman, “Abbas Sınay örneğinde böyle bir benzerlik yoktur” diye konuşarak sorunun cevabını beklediklerini söyledi.

Berova, tartışmanın usule aykırı olduğunu savundu

UBP Grup Başkan Vekili Özdemir Berova da bu tartışmanın usule aykırı olduğunu savunarak bunun danışma kurulunda konuşulabileceğini ifade etti.

“Komite genel kurula taşıyacak”

Başkan Teberrüken Uluçay, “Biz divan olarak 1 Temmuz’a kadar bize bildirmiş olduğu doktor raporu ve mazaretleri değerlendirdik. Ağustosta bize istifasını sundu ve onu değerlendirdik. Abbas Sınay oylama sonrasında genel kurul çalışmalarına katılmıştı. 1 Temmuz’dan sonra Özgürgün katılım yapmadı. Bundan sonraki süreçte Özgürgün’ün katılmaması durumunda divan bu katılmamayı hukuk ve siyasi işler komitesine göndermek ve komitede bir değerlendirme yapmak durumundadır. Bu konu doğrudan genel kurula gelmez. Önce komiteye gider, komite ancak genel kurula taşıyabilir” dedi.

Saner’den Özersaya samimiyetsizlik eleştirisi

Başbakan Ersan Saner, geçmiş istifa eden iktidar partisi milletvekili konusunda ret cevabı verdikleri gibi yine ret verdiklerini ifade etti. İstifa şeklinin usulünün tartışılması gerektiğini anlatan Saner, eleştirilerde bulunan Kudret Özersay’a karşılık ise “Yapılan eleştirileri samimi bulmuyorum”

Neler yaşanmıştı?

Temmuz 2019'da, Özgürgün'ün yasama dokunulmazlığının kaldırılması konusunda kurulan Özel Komite'nin oluşturduğu tavsiye nitelikli rapor, Cumhuriyet Meclisi'nden oy çokluğu ile geçmiş ve yasama dokunulmazlığı kaldırılmıştı. Eski Başbakanlardan, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün, 10 Ağustos 2020 tarihinde kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamayla, Milletvekilliği görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Özgürgün'ün istifa kararını açıkladığı paylaşımındaki, "Halkın oylarıyla gelinir ve gidilir prensibi yerine halkın oylarıyla değil, siyasi çeteleşme ve entrikalardan dolayı istifa ederek gidiyorum" sözleri dikkat çekmişti.

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21/12/2020 12:54