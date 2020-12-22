Özgürgün’ün meclis başkanlığını hak etmesi için önce ismini temize çıkarması gerekir

Bir buçuk yıldır meclise gelmeyen, yurt dışında tatil hayatı yaşayan eski Başbakanlardan, UBP eski Genel Başkanı ve UBP Lefkoşa milletvekili Hüseyin Özgürgün, meclis başkanlığına talipmiş…

Ne tuhaf bir ülkede yaşıyoruz… Banka hesabına meçhul yerlerden çok büyük paralar yatırılmış, haksız kazançtan dolayı Başsavcılık hakkında rapor hazırlamış, dava dosyalamış, üstelik 1.5 yıldır ülkeye ve meclise gelmiyor, çok sayıda insan onu eleştiriyor ama Özgürgün, hiçbir şey olmamış gibi “ödüllendirilmek” istiyor. Yani bu kadarına da pes artık…

Meclis başkanlığını bir hak olarak görüyor çünkü zaten kurultay sürecinde UBP’nin başkan adayları ona meclis başkanlığı teklifinde bulunmuş, gönlünü kaldırmışlar… Hazır kıymete binmişken de Özgürgün arkadaşlarına “dokunulmazlığımı iade edin” diyor. Daha önce dokunulmazlığın kaldırılması için onay veren milletvekili arkadaşlarına “bu hatadan dönün” çağrısı yapan Ögürgün, “Meclis Başkanlığı görevini verecekseniz ona göre oturup karar vereceksiniz. Bu ciddi adımları atmaları lazım. Eğer benim dönmemi gerçekten istiyorlarsa gerekenleri yapmaları lazım” diye konuşuyor.

UBP, DP ve YDP’nin oylarıyla istifası dünkü meclis oturumunda kabul edilmeyen Hüseyin Özgürgün’ün meclis başkanlığına talip olduğunu söylemesi aslında istifa etmek gibi bir niyeti olmadığını da gösteriyor. Özgürgün, daha önce dokunulmazlığının kaldırılması için onay vermiş olan milletvekili arkadaşlarıyla oyun oynuyor, onları sınıyor. Dokunulmazlığının kaldırılması için onay veren arkadaşlarına kırgın olduğunu açıkça söyleyen Özgürgün, onlara kırgınlığından dolayı yurt dışına kaçıp, meclise gelmediğini anlatıyor.

Özgürgün, “Ben kendi parti vekillerimin, kendi arkadaşlarımın yaptığını hazmedemedim ve İstanbul’a kaçtım yoksa benim bir korkum yok” diyor. Şu işe bakın siz; Özgürgün, kendi partisine çok kırılmış o nedenle ülkeden kaçmış ve meclise gelmemiş. Sanki de çocuk oyuncağıdır, sanki bir milletvekilinin arkadaşlarına küsüp de yurt dışına kaçma, meclise gelmeme hakkı varmış gibi o kadar da rahat söylüyor bunları.

Kurultayda aday olan kişilere de bakın siz; gidip meclis başkanlığı teklif etmişler Özgürgün’e… Hem de hiçbir şey olmamış gibi, sanki de kendini temize çıkarmış gibi, sanki de 1.5 yıldır meclise gelmeyen o değilmiş gibi. Peki ismi meclis başkanlığıyla anılan Zorlu Töre ne diyor bu işe? Töre mi daha çok hak ediyor meclis başkanlığını yoksa İstanbul’da tatil hayatı yaşayan Özgürgün mü?

Bazı kesimlerce meclis başkanlığına layık görülen İzlem Gürçağ, Resmiye Canaltay, Menteş Gündüz’e sordunuz mu acaba; “Siz mi istersiniz yoksa Özgürgün’ü mü meclis başkanı yapalım?” diye? Meclise giden, komitelere katılan, parti meclisine katkı koyan, kurultay hazırlıkları içinde yer alan, görevini yerine getiren milletvekillerine haksızlık değil midir, ortalarda olmayan Özgürgün’e meclis başkanlığını vermek? “Politikada her şey mubahtır” anlayışından vazgeçin artık. Biraz mantıklı olun, insanların size karşı azalan güvenini daha da aşağılara çekmeyin.

Bu arada Hüseyin Özgürgün, emeklilik hakkı kazandığını, o nedenle meclis çalışmalarına katılmadan maaşını almaktan dolayı herhangi bir vicdani sıkıntısı yaşamadığını söylüyor. Mantığa bakın siz, mazereti kabahatinden büyük. Her emeklilik hakkı kazanan kişi böyle yapsın öyleyse, emeklilik hakkı kazandığı halde çalışıyor gibi gözüksün ama işe gitmesin. Mesela özel sektörde çalışan ve emeklilik hakkı kazandığı halde işe gitmeden maaş çekmeye çalışsın bakalım bir kişi, ne yaparlar ona?

Emeklilik hakkınızı kazandınızsa ve emeklilik hayatı yaşamak istiyorsanız, emekliliğin gereğini yerine getireceksiniz. Prosedürü yerine getirip, gerçek anlamda emekli olacaksınız. Öyle çalışır gibi maaş almayacaksınız. Üstelik emekli olan kişinin maaşında bir miktar azalma olur, siz emekli hayatı yaşayarak, normal maaş alıyorsunuz. Özgürgün’ün vicdani sıkıntı yaşamadığı zaten 1.5 yıllık bir ortadan kaybolmadan sonra meclis başkanı olmak istemesinden belli. Zaten vicdani sıkıntı yaşayan kişi gelir görevini yapardı…

Bu arada Özgürgün, 50 milletvekilinin mal varlığı açıklanmazken, kendisininkinin açıklanmasını eleştiriyor, bunun Kudret Özersay’ın zorlamasıyla yapıldığını iddia ediyor ve “50 milletvekilinin mal varlığı açılsın emin olun hepsinde bir şey çıkacaktır, emin olun en az mal varlığı bana aittir” diyor. Özgürgün, burada başka milletvekillerinin de hesaplarına, kendisine yatırıldığı gibi paralar yatırıldığı iması yapıyor, çok tinyoz ifadelerle bütün milletvekillerini şaibe altında bırakmaya, toplumun aklına “Milletvekilleri yapar bu işleri” algısını sokmaya çalışıyor.

Bu arada iki yadırgadığım, bir de takdir ettiğim milletvekili oldu dünkü tavırlarıyla.

HP’den istifa edip azınlık hükümetine koltuk değneği olmakla eleştirdiğim Mesut Genç’i bu kez takdir ettim. Azınlık hükümeti meclisi açabilsin diye nisaba katkı koyan istifacı Mesut Genç, dünkü meclis oturumunda Özgürgün’ün istifasına kabul oyu verdi, “hayır” diyen, koltuk değneği olduğu UBP, DP ve YDP’ye rağmen. Mesut Genç, geçmişte dokunulmazlığının kaldırılmasına onay verdiği Özgürgün için bu kez farklı bir tutum içine girmedi. Bence iyi de yaptı, her şeye rağmen bir duruşu olduğunu gösterdi.

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22/12/2020 19:15