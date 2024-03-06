“Özgürlük İrademizde” programı Mağusa etkinlikleri ile devam edecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü “Özgürlük İrademizde” programına yarın (7 Mart Perşembe) Mağusa’da devam edecek. CTP Kadın Örgütü Mağusa İlçesinin organizasyonuyla yarın sabah saat 10.00’da Mağusa’da çarşı ve pazar yeri ziyareti ile başlayacak gün, MAGEM'de gerçekleştirilecek olan "Popülizm, Ekonomi ve Kadınlar" konferansı ile devam edecek. Moderatörlüğünü Asya İlktaç’ın üstlendiği konferansta, Sevda Alankuş “Popülist Siyaset, Ekonomi ve Kadınlar”, Fatma Güven Lisaniler ise “Neoliberalizm, Kadın Yoksulluğu ve Dayanışma” başlıklı birer konuşma gerçekleştirecek. Etkinlik, MAGEM'in Sakarya'daki binasında saat 18.00’da düzenlenecek ve herkese açık olacak.

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