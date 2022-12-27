Özgürlükleri ellerinden alınan Afgan kadınlar öfkeli

Özgürlükleri bir bir ellerinden alınan Afgan kadınlar ise öfkeli. Hakları yasaklarla gasp edilen kadınlar, Taliban'ın bütün baskılarına rağmen sokaklara çıkarak sesini duyurmaya çalıştı. Bu çağrıya ise Afgan erkeklerden yanıt geldi. Kadınlara yükseköğretimi ve sivil toplum kuruluşlarında (STK) çalışmayı yasaklamasının ardından erkekler boykot kararı aldı.

STK’larda çalışmalarının yasaklanması sonrası yüzlerce kadın sokaklara dökülürken, Afgan erkekler de boykot başlatarak üniversitelerde derslere ve sınavlara girmedi. Bununla birlikte Afgan kadınlara bir destek de, Eylül ayında Mahsa Amini’nin başörtüsünü doğru takmaması nedeniyle ahlak polisince gözaltına alındığı sırada ölmesinin ardından başlayan protestoların devam ettiği İran’dan geldi. İran Dışişleri Bakanlığı danışmanı Resul Musavi, Twitter’da yaptığı açıklamada, önceki gün Afganistan’ın Tahran Büyükelçisi ile görüştüğünü ve eğitim almak isteyen Afgan kadınlara desteğe hazır olduklarını söyledi. Musavi, İran’ın Afgan kadınların üniversite eğitimine devam edebilmesi için çevrimiçi kanallar dahil her türlü olanağı sunmaya hazır olduğunu ifade etti.

ÖFKELİ BAKIŞLAR

Taliban’ın son dönemdeki yasaklamalarıyla özgürlükleri bir bir ellerinden alınan Afgan kadınlar öfkeli. Bir Afgan kadının Kabil sokaklarında nöbet tutan Taliban militanına yumrukları sıkılı şekildeki bakışı öfkenin boyutunu gözler önüne seriyor.

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27/12/2022 09:16