Özkan Korun örnek oldu: Alışverişte bez çanta

Dünyada bir çok ülkede kullanımından vazgeçilen "naylon poşet" akımının ülkemize de yansıması için ciddi bir çaba sarf ediliyor.

Türkiye'de de 1 Ocak 2019'dan itibaren naylon poşetlerin yasaklanması için yasa hazırlandı. Ciddi oranda çevre kirliliği yaratan naylon poşetler, alış- veriş merkezlerinden ülkeye yayılıyor.

Ülkemizde sosyal olaylara duyarlılığı ile bilinen Özkan Korun, market alışverişlerinin bez çantalarla yapılması için öncülük eden isimlerden biri. Korun, "Alışverişte bez çanta" sloganı ile, sosyal medyada da bu akımın öncülüğünü yapıyor.