Özkan Uğur'un hiç duyulmamış şarkıları gün yüzüne çıkıyor!

8 Temmuz 2023'te hayatını kaybeden oyuncu ve MFÖ grubunun üyesi Özkan Uğur'un daha önce hiç duyulmamış şarkıları yayınlanacak.

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25/09/2024

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Özkan Uğur'un hiç duyulmamış şarkıları gün yüzüne çıkıyor!

Oyuncu ve Mazhar-Fuat-Özkan (MFÖ) grubunun üyesi Özkan Uğur kanser hastalığı nedeniyle 8 Temmuz 2023'te tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

'Ele Güne Karşı', 'Peki Peki Anladık', 'Ali Desidero', 'Güllerin İçinden' parçalarının da aralarında bulunduğu birçok esere imza atan Özkan Uğur'un hiç duyulmamış şarkıları dinleyicilerle buluşacak.

Özkan Uğur'un oğlu Alişan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Canım babam, Özkan Uğur'umuzun hiç duyulmamış şarkılarının ilki 'Severim', 27 Eylül Cuma günü tüm dijital platformlarda yayında. Hepimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

 

Fuat Güner, Mazhar Alanson ve Özkan Uğur'un oluşturduğu MFÖ 1971'de kurulmuştu.

25/09/2024 09:32
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TAGS: Özkan Uğur, magazin
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