Özkan ve Tok'un otopsi sonucu açıklandı

Gazimağusa’da, 24.09.2022 tarihinde, misafir olarak bulunduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp yaşamını yitiren Havva ÖZKAN(K-44)’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.

Öte yandan Dipkarpaz’da da, 24.09.2022 tarihinde, kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Bahattin TOK(E-48)’un yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “siroz hastalığı” sonucu olduğu tespit edildi.

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27/09/2022 13:09