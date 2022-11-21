Özker Özgür…

‘Özker Hoca’… Kıbrıs Türk siyasetine adını ‘Özker Hoca” olarak yazdırdı. 1976–1996 yıllarında Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin başkanlığını yürüttü. 1993 erken genel seçimlerinde Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili seçildi ve 11 Aralık 1995’te Devlet Bakanı ve Başbakan yardımcılığı görevinde bulundu.

İZ BIRAKANLAR/Gülten ÖZYAKUP SEZGİN

Kıbrıs Türk siyasi tarihinin önemli isimlerinden Özker Özgür, siyasi mücadeleye gençlik yıllarında Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası'nda başladı.

Özgür, Kıbrıs'ta ilerici hareketin gelişmesine Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) çatısı altındaki özverili çalışmalarıyla katkı koydu. Kıbrıs Türk siyasetine adını ‘Özker Hoca” olarak yazdırdı.

1940 yılında Baf'ın Vretçça (Dağaşan) köyünde doğan Özker Özgür’ün annesi Elmaziye Hanım ev hanımı, babası Enver Bey ise, kasaptı.

Özgür’ün Erben isminde bir kız kardeşi var. İlkokula Vretçça’da giden Özker Özgür, ortaöğrenimi Lefkoşa’da tamamladı. 1959’da Kıbrıs Türk Öğretmen Koleji’nden mezun olan Özgür, eğitimini Ankara’daki Gazi Eğitim Enstitüsü’nün İngilizce bölümünde devam ettirdi.

İskoçya’da meslek eğitimi de alan Özgür, ülkesine dönüp öğretmenliğe başladı. 1961-1975 yılları arasında ortaöğretim okullarında İngilizce öğretmenliği yaptı. Özgür, öğretmenlerin oyuyla 1975 Kıbrıs Türk Federe Devleti Kurucu Meclisi üyeliği yaptı. 1976–1996 yıllarında Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin başkanlığını yürüttü. 1993 erken genel seçimlerinde Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili seçildi ve 11 Aralık 1995 tarihine kadar Devlet Bakanı ve Başbakan yardımcılığı görevinde bulundu.

1997 yılında Cumhuriyetçi Türk Partisi ile yaşadığı çelişkiler nedeniyle Yeni Kıbrıs Partisi'ne katıldı ve bu süreçte arkadaşlarıyla Yurtsever Birlik Hareketi'ni, ardından da Birleşik Kıbrıs Partisi'ni kurdu.

Özker Özgür, Kıbrıs Türk siyasal yaşamına uzun yıllar hizmet verdi. CTP’de yaklaşık 20 yıl genel başkanlık görevini yürüten, eski Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Dış ilişkiler Sekreteri Özgür, 22 Kasım 2005’te yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.

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21/11/2022 11:57