Özker Özgür anıldı

Merhum politikacı Özker Özgür, 13’üncü ölüm yıl dönümünde anıldı

CTP Genel Başkanlığı, Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinde bulunan ve Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) kurucularından olan Özker Özgür ve merhum eşi Zehra Özgür için Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki mezarları başında saat 09.30’da anma töreni yapıldı.

Özker Özgür’ün oğlu, Maliye eski Bakanı Birikim Özgür anma töreninde kısa bir konuşma yaptı. Özgür söyle konuştu: Zoru seven bir kişiydi... Haysiyete, adalete vurgu yapan yaklaşım içindeydi. Barış olmazsa olmazıydı. Onu anlatmaya kalksak, aksama kadar konuşuruz. Tecrübelerinden yararlanarak geleceğe nasıl yon verebiliriz bunu konuşmalıyız.

Özker Özgür’ün 13’üncü, eşi Zehra Özgür’ün ise 10’uncu ölüm yıl dönümleri nedeniyle bu akşam piyano resitali de düzenleniyor. Eser Öktem’in vereceği piyano resitali, saat 19.00’da Naci Talat Barış ve Dostluk Evi’nde yer alacak.