Özker Özgür Caddesi bu gece trafiğe kapalı olacak

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20/11/2024

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Özker Özgür Caddesi bu gece trafiğe kapalı olacak

Lefkoşa’da Özker Özgür Caddesi, yol bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bu gece saat 20.00’den yarın sabah saat 06.00’ya kadar araç trafiğine kapatılacak.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Özker Özgür Caddesinde yol bakım ve onarım çalışmaları yapılacak. Bu kapsamda cadde, bu gece saat 20.00’den yarın sabah saat 06.00’ya kadar araç trafiğine kapatılacak.

Bu istikameti kullanacak sürücülerin ise trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

20/11/2024 14:40
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TAGS: Özker Özgür Caddesi, haber
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