Özker Özgür ve Zehra Özgür anıldı

Kıbrıs Türk siyasetinin önemli isimlerinden Özker Özgür ve eşi eğitimci Zehra Özgür mezarları başında anıldı.

Anma törenine Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ve siyasetin etkili isimleri ile Özker Özgür’ün mücadele arkadaşları katıldı.

Törende ilk konuşmayı BKP Genel Başkanı İzzet İzcan yaptı.

Ardından söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman “hoca” sıfatını en çok hak eden isimlerin başında Özker Özgür’ün geldiğini söyledi.

Özker Hoca’nın öğrettiklerinin halen siyasette önemli olduğunu belirten Erhürman, “özlemle anmaya devam edeceğiz” dedi.

İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat da konuşmasında, Özker Özgür’ün hayatının mihenk taşının barış ve Kıbrıs sorununun çözümü olduğunu söyledi.

Talat, halkların barış içinde yaşamasının önemini vurgulayarak, “Bu düşünceleri ile bize yol gösteren Özker hocamı ve sevgili eşi Zehra hocamı saygı ve sevgi ile anıyorum” dedi.

Başbakan Ersin Tatar da Özker Özgür’ü yakından tanıma fırsatı bulduğunu belirterek, “Mücadelesini özgürce sürdüren, Erenköy gazisi olarak halkına da büyük hizmetler yapan bir isim” dedi.

Tatar, Özker hocanın 14 yıl önce hayatını kaybettiğini hatırlatarak, “Siyasi görüşümüz ne olursa olsun, birbirimizi sevmek ve bu ülkede birlikte var olmak zorundayız” ifadesini kullandı. Tatar, Salih Miroğlu ve Özker Özgür’ün aynı anda anılıyor olmasının da sembolik olarak önemli olduğuna dikkat çekti.

Son konuşmayı ise, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yaptı. Akıncı, Özker Özgür’ün inandığı değerler için mücadele veren ama karşı düşünceye de saygı duyan bir isim olduğunu söyledi.

Özker Özgür’ün Kıbrıs’ın bütününü seven ve federasyon çatısı altına birleşik bir Kıbrıs için çalıştığını hatırlatarak, “Ruhu şad olsun, biz de bu mücadeleye devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

22/11/2019 10:24