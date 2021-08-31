Özkıraç: Akaryakıt numunesinn paylaşılmasını istedi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Kubilay Özkıraç, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nı ve Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nu “Teknecik Elektrik Santrali için getirilen akaryakıttan kendileriyle numune paylaşmaya, kötü akaryakıt alımını durdurmaya ve yasal yollarla kurumu zarara uğratmadan alım yapmaya” davet etti.

Aksi takdirde bunun bir grev nedeni olacağını ve Teknecik Elektrik Santrali’nin susacağını ifade eden Özkıraç, “Şu ana kadar dişimizi halkımız için sıktığımız ancak artık sıkacak dişimiz kalmadığını yetkililerin bilgisine getiririz” dedi.

Özkıraç, yazılı açıklamasında Teknecik Elektrik Santrali çalışanlarının nefes alamayacak durumda çalışmak zorunda bırakıldığı ve halk sağlığının da çıkar kavgaları yüzünden hiçe sayıldığı görüşlerini de belirtti.

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31/08/2021 11:01