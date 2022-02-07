Özkıraç: Bir buçuk Günlük Yakıt Kaldı

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, “Teknecik Elektrik Santrali’nde bir buçuk günlük yakıt kaldığını” açıklayarak, bugün içerisinde yakıt getiren firmaya parası ödemezse ülkenin "karanlığa bürüneceği" uyarısında bulundu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Kubilay Özkıraç, yaptığı yazılı açıklama ile “Teknecik Elektrik Santrali’nde bir buçuk günlük yakıt kaldığını” duyurdu.

“Eğer Hükümet ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu bugün içerisinde yakıt getiren firmaya parasını ödemezse ülke karanlığa bürünecektir. Bu beceriksizliğin bedelini de halk ödeyecektir” diyen Özkıraç, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nu ülke gerçeklerine odaklanarak, sorunun çözümü için adım atılmasını sağlamaya çağırdı. Aksi takdirde içerisinden çıkılmaz bir kaosla karşı karşıya kalınacağını kaydeden Özkıraç, bunun sorumlusunun ise KIB-TEK yönerimi olacağını savundu.

Yakıt gemisinin Teknecik’e yanaştığını ve yakıtı boşaltmak için bağlandığını da belirten Özkıraç, firmanın parasını alamadığı için yakıt aktarmaya başlamadığını söyledi.

Bu habere tepkiniz:



07/02/2022 16:13