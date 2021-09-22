EL-SEN Genel Başkanı Kubilay Özkıraç, Teknecik Elektrik Santrali’nde ciddi bir koku olduğuna dikkat çekerek “Teknecik’i kapatmamız artık an meselesidir” uyarısında bulundu.

Başbakan Ersan Saner ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’yı Teknecik Elektrik Santrali’ne davet eden Özkıraç, “Bu son uyarımız, herkes aklını başına alsın ve sorun yaratmak yerine sorun çözsün” ifadelerini kullandı.

Kubilay Özkıraç’ın açıklaması şöyle:

Şu anda Teknecik Elektrik Santrali’nde emekçi kardeşlerimiz yoğun koku nedeniyle maskelerini takıp halka hizmet etmeye devam etmektedir.

Dayanılmaz koku altında hasta olma riskiyle çalışan KIB-TEK emekçilerinin bu sorunu inat ve ısrarla çözülmüyor, aksine hala laf kalabalığı yapılıp gerçeklerle yüzleşilmiyor.

Sendika olarak Teknecik’i kapatmamız artık an meselesidir. Başta Başbakan Ersan Saner ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile tüm kabineyi Teknecik Elektrik Santrali’ne bekleriz. Eğer bu yoğun kokuya ve sağlıksız olan ortama onlar dayanabilirse, biz de sözlerimizi geri alırız.

Bu son uyarımız, herkes aklını başına alsın ve sorun yaratmak yerine sorun çözsün.

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22/09/2021 19:19