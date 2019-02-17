Özkıraç: Grevi askıya aldık ama…

Haber Kıbrıs-Bahadır AYNA

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Kubilay Özkıraç, Kıb-Tek’te yarın yapılacak olan grevin askıya alınması ile ilgili Haber Kıbrıs’a konuştu. Özkıraç, Başbakan Tufan Erhürman’ın yaklaşımını doğru bulduklarını bu nedenden ötürü grevi askıya alma kararı verdiklerini söyledi. Başbakan Tufan Erhürman dün akşam Hükümetin AKSA ile devam etme gibi bir iradesi olmadığını belirtmişti. Erhürman, Kıb-Tek’in özelleştirme konusunun hükümetin gündeminde olmadığını kaydetmişti. EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç, Başbakan Tufan Erhürman’ın yaptığı açıklamalarının en yakın takipçisi olacaklarının altını çizdi. Özkıraç, tutumun bu şekilde devam etmesi halinde gündemlerinde grev olmadığının altını çizdi.