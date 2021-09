Özkıraç, KıbTek Yönetimini Eleştirdi

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç yıllardır Kıb-Tek’i yönetenlerin kurumu arpalık haline getirdiklerini savunarak, Kıb-Tek’in bugünkü haline gelmesinden sorumlu olanların yargılanması gerektiğini ifade etti.

Özkıraç, şöyle dedi:

“Kamu yararı diyerek Kıb-Tek’ i zararına elektrik satan bir kurum haline getirenler ... On yıllardır her ihaleye yolsuzluk karıştıranlar ... Yıllardır Kıb-Tek’ e yatırım yapılmasını engelleyenler ... Özel bankalardan yüksek faizler ile kurumu borç içine sokanlar … Milletvekilleri, bakanlar, bürokratlar, Kıb-Tek Yönetim Kurulu üyeleri ve hükümetler, Kıb-Tek’ in bugün bu hale gelmesinin sorumlularıdır. Tümü hesap vermeli ve yargılanmalı.”

Sayaç ve yakıt ihaleleri ile ilgili suçlamalarda bulunan Özkıraç, ek mesi düzenini rant haline getiren “3-5” kişi bulunduğunu, üretimin “özel sektöre peşkeş çekildiğini”, sendikayla imzalanan yatırım protokollerinin ihlal edildiğini savundu.

Özkıraç, “toplumun öz malı olan kurumun bugün yaşadığı sıkıntıların sorumlularının ortada olduğunu, ülkede hukuk. adalet ve savcılık kurumlarının gereğini yapması gerektiğini” kaydetti.

22/09/2021 13:30