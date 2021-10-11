Özkıraç: Kişmir’in yaşadığı faşist uygulamayı şiddetle kınıyoruz

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11/10/2021

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Özkıraç: Kişmir’in yaşadığı faşist uygulamayı şiddetle kınıyoruz

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Kubilay Özkıraç, Basın-Sen Başkanı ve El-Sen Basın Danışmanı Ali Kişmir’e Türkiye’ye “giriş yasağı” konulmasını yazılı açıklama yaparak değerlendirdi.

“Kişmir’in İstanbul Havalimanında yaşadığı faşist uygulamayı şiddetle kınıyoruz” diyen Özkıraç, “Anadolu halklarının, emek ve yurtsever kesimlerinin vermiş olduğu mücadele ve gösterdikleri direniş Türkiye’yi özgür, aydınlık ve huzurlu bir ülke haline getirecektir. Bundan hiç kimsenin kuşkusu yoktur” ifadelerini kullandı.

11/10/2021 12:29
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TAGS: Özkıraç, Kişmir
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