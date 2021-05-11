Özkıraç: Ülkemizi ve kurumlarımızı faşistlere yem etmeyeceğiz

Özkıraç, Kıbrıslı Türklerin ülkesini ve kurumlarını faşistlere yem etmeyeceğini kaydetti.

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11/05/2021

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Özkıraç: Ülkemizi ve kurumlarımızı faşistlere yem etmeyeceğiz

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Kubilay Özkıraç, Kıbrıslı Türklerin ülkesini ve kurumlarını faşistlere yem etmeyeceğini kaydetti.
Yazılı açıklamasında, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’ya yönelik suçlama ve eleştirilerde bulunan Özkıraç, Arıklı’yı, “KIB-TEK emekçilerini hedef göstermek, usulsüzlüklere göz yumarak kurumu zarara uğratmakla” suçladı. 
Özkıraç, “Parti başkanlığı seçimi bittikten sonra Arıklı’nın diline doladığı KIB-TEK vurgunundan hiç bahsetmediğini, ihalesiz alımlarla vurgunu bizzat kendisinin üstlendiğini” iddia etti.
Kubilay Özkıraç, yazılı açıklamasında “Bu memleket bizim Bay Arıklı, biz yöneteceğiz” ifadelerini de kullandı.

11/05/2021 13:39
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TAGS: Kubilay Özkıraç, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası
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