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Özkıraç: Yasakçı zihniyeti kendi topraklarımızda da görmek bizler adına utanç verici bir durumdur

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16/08/2019

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Özkıraç: Yasakçı zihniyeti kendi topraklarımızda da görmek bizler adına utanç verici bir durumdur

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Yönetim Kurulu Başkan Kubilay Özkıraç, “Yangın Yerinde Kabare” oyunu ile ilgili gelişmeleri “utanç verici” bulduğunu açıkladı.

Özkıraç, konuyla ilgili açıklamasında, “Yasakçı zihniyeti kendi topraklarımızda da görmek bizler adına utanç verici bir durumdur” dedi.

Sanatın doğasının eleştiri, düşünce ve ifade özgürlüğü olduğunu kaydeden Özkıraç, ülkede tiyatro oyunu yasaklanıyorsa, özgürlüklerden bahsetmenin mümkün olmadığını da savundu.

UBP-HP Hükümetini “antidemokratik adımlar atmakla” suçlayan Özkıraç, “Toplumsal dönüşümü ve biat kültürünü hayata geçirmek için göreve getirilen bu hükümetin, şimdi de özgürlüklerimize müdahale etmesi kabul edilemez bir faşist anlayıştır” ifadelerini kullandı.

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TAGS: Kubilay Özkıraç, haber, kıbrıs
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