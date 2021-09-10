Özkıraç:Bu kurumu sattırmamak için direneceğiz!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Kubilay Özkıraç, Kıb-Tek ile ilgili haberleri, “kurumun özelleştirilmesi için düğmeye basan bazı çevrelerin algı operasyonları” olarak değerlendirdi.

Özkıraç, yaptığı yazılı açıklamada, Kıb-Tek’te 24 istihdam yapıldığı yönündeki haberin gerçek olmadığını savunarak, Ombudsman tarafından yayınlanan raporda bazı konularda bilgi eksikliği nedeniyle doğru olmayan konuların gündeme getirildiğini söyledi.

Kurumda doğru olmayan eylem ve davranışlar olduğunu kaydeden Özkıraç, “Ancak Kıb-Tek ile ilgili yapılan bu haberler, Kıb-Tek’ in toplum tarafından ‘İstenmeyen Kurum’ ilan edilmesi ve kurumun özelleştirilmesi için düğmeye basan bazı çevrelerin algı operasyonlarıdır. Bu operasyonları boşa çıkaracağımızdan da kimsenin şüphesi olmasın. Kıb-Tek bu toplumun değeridir ve öz malıdır. Bu nedenle bu kurumu sattırmamak için direniyoruz, direneceğiz. Bu konuda tüm toplumu dayanışmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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10/09/2021 12:04