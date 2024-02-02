Özkızan: Halk hiçbir karşılığı olmayan vaatlerle oyalanıyor

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02/02/2024

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Özkızan: Halk hiçbir karşılığı olmayan vaatlerle oyalanıyor

Bağımsızlık Yolu Güzelyurt Bölge Sorumlusu Celal Özkızan, halkın hiçbir karşılığı olmayan vaatlerle oyalandığını savunarak, gerçekçi, sağduyulu, ayakları yere basan ve bilimsel verilere dayalı önerilere, bu doğrultuda mücadeleye ihtiyaç olduğunu söyledi.

Kıbrıslı Türklerin hayat pahalılığı ve zamlar altında ezildiğini, kamusal hak olan eğitim ve sağlık için servet harcadığını söyleyen Özkızan, “Siyasetimiz, hayal pazarlayan partilerin ve onların marjinal taleplerinin kıskacı altına” ifadesini kullandı.

Celal Özkızan yazılı açıklamasında, Bağımsızlık Yolu'nun gerçekçi, ayakları yere basan, uygulanabilir, sağduyulu, gündelik sorunlarla ilgili, kısa vadede hayata geçirilebilecek, bilimsel verilere ve raporlara dayalı talepleri olduğunu belirtti.

02/02/2024 12:01
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TAGS: Özkızan, bağımsızlık yolu
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