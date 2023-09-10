Özkunt: Hiçbir denetim mekanizması çalışmıyor

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkan Yardımcısı Nevzat Özkunt, Sayıştay’ın, Başbakanlık Denetleme Kurulu’nun, Maliye Teftiş Kurulu’nun ve Savcılık ile Mali Polis’in harekete geçmesi gereken hiçbir konuda harekete geçmediğini öne sürerek, bu durumun toplumun adalet duygusunu tamamen çökerttiğini söyledi.

TDP Basın Bürosu’nun açıklamasına göre, Genç TV’de yayınlanan “Genç’te Sabah” programına katılan Özkunt, hükümetin Kıbrıslı Türklerin iradesini yansıtmadığını ve ülkedeki en önemli sorunun da irade sorunu olduğunu savundu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda geçtiğimiz hafta yapılan sınavın şaibelerle infial yarattığını iddia eden Özkunt, 63 kişinin de sınavsız-münhalsiz kuruma alındığını belirterek bunu eleştirdi.

“Hiçbir denetim ve soruşturma mekanizması çalışmıyor” diyen Özkunt, kayıp/kaçak vergiler, alındığı iddia edilen rüşvetler ve turizmde peşkeş çekildiğini öne sürdüğü araziler olmak üzere hükümetin her kademesinde soruşturmaya tabi tutulması gereken şeyler bulunduğunu öne sürdü. Özkunt, dağıtılan yurttaşlıklarla Kıbrıslı Türklerin bu topraklardan atılmak istendiğini iddia etti.

Özkunt, çalışma hayatına ve özel sektördeki sorunlara değinirken “Asgari ücretliler sefalet ücreti ile geçinmeleri yetmezmiş gibi bir de kayıt dışı çalıştırılıyor. Kayıt dışılık sanıldığından çok daha ciddi boyutlardadır” dedi.

Özkunt, TDP özelinde ve ülke siyaseti genelinde de değerlendirmelerde bulunarak, TDP’nin önünde bir kurultay süreci olduğunu ve partinin bu kurultaydan daha güçlü kadrolarla çıkacağını kaydetti. Özkunt, “TDP dürüst ve şeffaflıkla, kendi cebini değil, kendi yandaşını değil de tümüyle toplumunu ve ülkesini gaile edinerek siyaset yapacak kadrolarla halkın karşısına çıkacak” diye konuştu.