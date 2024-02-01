Özkunt: ‘ilaç yardım hattı’ kurulmalı..

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkan Yardımcısı Nevzat Özkunt, ilaç tedarikinde sıkıntıların büyüdüğünü ifade ederek, yurttaşın ilaca ulaşamadığı durumlarda arayıp destek isteyeceği bir yardım hattı kurulması gerektiğini söyledi.

TDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Nevzat Özkunt, Ada TV’de “Günaydın Ada” programına konuk oldu. Ülke genelinde yaşanan sel felaketlerine değinen Özkunt, bunların en büyük sebebinin dere yataklarına yapılan evler ve çarpık yapılaşma olduğunu vurguladı.

“Arıklı’nın sözleri siyasetin geldiği düzeysizliğin son noktasıdır”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın yağışlar nedeniyle kapanan ya da çöken yollarla ilgili “Yılların ihmalini bana soruyorlar” demesini de değerlendiren Özkunt, “Sürekli geçmişe ve geçmiş uygulamalara atıfta bulunması siyasetin geldiği düzeysizliğin son noktasıdır. T izinleriyle ilgili de ‘Diğer partiler yapıyor, biz yapınca sorun oluyor’ demişti. Yol güvenliği konusunda gereken tedbirleri alsa ve mazeret üretmese daha iyi bir Bakan görünümü verecek ama olmuyor, topu başkasına atıyor. Ancak orası mazeret üretme değil icraat yeridir” dedi.

“Yurttaşın zararının süratle belirlenip giderilmesi gerekiyor”

Selde sürüklenen araçların, yıkılan direklerin, çöken yolların, su basan ev ve iş yerlerinin olduğuna dikkat çeken Özkunt, zaten ekonomik sıkıntı içinde olan insanların bir de selin verdiği zararı karşılamasının mümkün olmadığını kaydetti ve zararın süratle belirlenerek giderilmesi gerektiğini söyledi.

İlaç sıkıntısı konusunda sorulan soru üzerine Özkunt, sorunlu yürütülen bir soruşturma süreci nedeniyle doktorların reçete yazmaya, eczacıların da reçete yapmaya çekinir hale getirildiğini ifade ederek, yurttaşın ilaca ulaşamadığı durumlarda arayıp destek isteyeceği bir yardım hattı kurulması gerektiğini kaydetti.

Özkunt, “Doktor ve eczacılar üzerindeki baskı nedeniyle hata yapmamak için uğraşıyor. En büyük sıkıntı bu noktada muayene ücretleridir. Çünkü hasta ilacını ancak böyle yazdırabiliyor. 200-300 TL’lik ilaç alınacak diye 1000 TL’ye varan ve hatta bazen geçen doktor vizite ücretleri ödemeye mahkum ediliyor insanlar. Bu yardım hattının acilen kurulması ve insanların ihtiyaç duyduğu ilaçların temin edilmesi gerekiyor” diye konuştu.