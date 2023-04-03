Özkunt: İlahiyat okulları bilimsel eğitim ilkelerine aykırı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Nevzat Özkunt, ilahiyat okullarının, laik, çağdaş ve bilimsel eğitim ilkelerine aykırı olduğunu belirterek, bu okulları reddettiklerini kaydetti.

Özkunt “İlahiyat Okullarını Reddediyoruz” başlıklı yazılı açıklamasında, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın, “Mağusa’ya İlahiyat Koleji yapacağız” sözlerine işaret ederek, “Kıbrıs Türk toplumunun dine bakış açısına ve onu yaşayış tarzına tamamen tezat olan bu asimilasyon çalışmalarının en yüksek perdeden herkes tarafından reddedilmesi gerektiğini” savundu.

“İmam hatip okullarının çağdaş ve bilimsel eğitim amacıyla oluşturulmuş okullar olmadığı” görüşünü ifade eden Özkunt, bu okullarda bir kimlik inşası ve muhafazakâr yaşam biçiminin küçük yaştan çocuklara enjekte edilmesinin amaçlandığını iddia etti.

“Bu girişimin Kıbrıs Türk toplumunu dönüştürmeye dönük stratejinin bir ürünü olduğunu” ileri süren Özkunt, şunları kaydetti:

“Bu çerçevede hem Lefkoşa’daki Hala Sultan hem de Mağusa’da kurulmaya çalışılan 700 öğrenci kapasiteli yeni ilahiyat okuluna tüm muhalif siyasi partiler, sendikalar, sivil toplum örgütleri ve her bir Kıbrıs Türkü’nün cesaretle karşı çıkması gerekir. Aksi halde yakın zamanda farklı empozeler ve mahalle baskıları ile de karşı karşıya kalacağız.”

Bu habere tepkiniz:



03/04/2023 09:45