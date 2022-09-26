Özkunt: Kıbrıs Türk halkının taleplerinin neler olduğu görülmeli

TDP Genel Sekreteri Nevzat Özkunt, ekonomik kriz ortamında ülkenin acil önceliğinin sağlık, eğitim alanları ve zorda olan dar gelirli çalışanlar ile esnafımız olduğunu, külliyenin kesinlikle öncelikler arasında bulunmadığını vurguladı. Kıbrıs Türk halkının taleplerinin neler olduğunun görülmesi gerektiğini belirten Özkunt, halkın talebinin kesinlikle külliye olmadığını belirtti.

Nevzat Özkunt, “Külliyen hayır diyor muyuz?” başlıklı basın bildirisinde şu görüşlere yer verdi:

“Daha önce birçok kez bu külliye yatırımının; Kıbrıs Türk halkının talebi olmadığını ve irademizin bu şekilde hiçleştirildiğini,

-Bu ekonomik kriz ortamında çok daha acil olan sağlık, eğitim alanlarına ve zorda olan dar gelirli çalışan ile esnafımıza hiçbir destek çıkılmazken böyle bir yatırımın büyük bir sorumsuzluk ve halka saygısızlık örneği olduğunu,

-Türkiye halkının parasının çarçur edilmesinin de yanlış olduğunu, -Külliye yatırımının laik devlet yapımıza bir saldırı niteliği taşıdığını,

-Devletlerinin itibar göstergesinin gösterişli saraylar değil, demokratik ve sosyal hukuk devletine sarsılmaz bağlılık ile olduğunu,

-Ağaçların kesilmesinin ve ormanların yok edilmesinin bir çevre katliamı ve vahşet olduğunu birçok kez ifade ettik. Şimdi ise eylem zamanı. Birkaç gün içerisinde bir eylem planı netleşecek. Eğer tüm toplum olarak binlerce kişi ile bu eyleme katılım göstermez, toplum olarak külliyeye hayır diyerek irademize sahip çıkmaz isek, toplumsal varlığımız ağır bir yara daha alacak. Bu yatırım toplumsal yok oluş sürecinin bir mihenk taşıdır. Bunun iyice anlaşılması gerekir.”

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26/09/2022 22:03