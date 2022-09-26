Özkunt: Kıbrıs Türk halkının taleplerinin neler olduğu görülmeli

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26/09/2022

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Özkunt: Kıbrıs Türk halkının taleplerinin neler olduğu görülmeli

TDP Genel Sekreteri Nevzat Özkunt, ekonomik kriz ortamında ülkenin acil önceliğinin sağlık, eğitim alanları ve zorda olan dar gelirli çalışanlar ile esnafımız olduğunu, külliyenin kesinlikle öncelikler arasında bulunmadığını vurguladı. Kıbrıs Türk halkının taleplerinin neler olduğunun görülmesi gerektiğini belirten Özkunt, halkın talebinin kesinlikle külliye olmadığını belirtti.

 Nevzat Özkunt, “Külliyen hayır diyor muyuz?” başlıklı basın bildirisinde şu görüşlere yer verdi:

“Daha önce birçok kez bu külliye yatırımının; Kıbrıs Türk halkının talebi olmadığını ve irademizin bu şekilde hiçleştirildiğini,

 -Bu ekonomik kriz ortamında çok daha acil olan sağlık, eğitim alanlarına ve zorda olan dar gelirli çalışan ile esnafımıza hiçbir destek çıkılmazken böyle bir yatırımın büyük bir sorumsuzluk ve halka saygısızlık örneği olduğunu,

-Türkiye halkının parasının çarçur edilmesinin de yanlış olduğunu, -Külliye yatırımının laik devlet yapımıza bir saldırı niteliği taşıdığını,

-Devletlerinin itibar göstergesinin gösterişli saraylar değil, demokratik ve sosyal hukuk devletine sarsılmaz bağlılık ile olduğunu,

-Ağaçların kesilmesinin ve ormanların yok edilmesinin bir çevre katliamı ve vahşet olduğunu birçok kez ifade ettik. Şimdi ise eylem zamanı. Birkaç gün içerisinde bir eylem planı netleşecek. Eğer tüm toplum olarak binlerce kişi ile bu eyleme katılım göstermez, toplum olarak külliyeye hayır diyerek irademize sahip çıkmaz isek, toplumsal varlığımız ağır bir yara daha alacak. Bu yatırım toplumsal yok oluş sürecinin bir mihenk taşıdır. Bunun iyice anlaşılması gerekir.”

26/09/2022 22:03
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TAGS: Özkunt: Kıbrıs Türk halkının taleplerinin neler olduğu görülmeli
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Petridis:Haklarımızı savunmaya devam edeceğiz

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Güney Kıbrıs Savunma Bakanı Haralambos Petridis, Türkiye’yi “Kıbrıs’ta kalıcı taksim istemekle” suçladı ve Rum yönetiminin “haklarını bütün uluslararası mercilerde savunmaya” aynı şevkle devam edeceğini” söyledi. Alithia’nın haberine göre Petridis, 1974’te Beşparmak dağlarının zirvelerini ele geçirmeyi öngören “Lavida” (maşa) planını uygulamaya çalışan ancak başaramayıp dağılan 33’üncü Komando Bölüğü mensupları için dün Strovolo’da düzenlenen anma etkinliğinde konuştu. Konuşmasında “Ada’nın yarısının işgal altında bulunduğu ve bunun kabul edilemez olduğu” şeklindeki Rum tezlerini tekrarlayan Petridis, “Türkiye’nin, bütün Doğu Akdeniz devletleri arasında barış ve istikrarın sağlanması ve tansiyonun düşürülmesinin kendisinin de çıkarına olduğunu anlamasını umduğunu” söyledi. Petridis, Ege’de ve Kıbrıs’ta “saldırgan politika izlemekle” suçladığı Türkiye’nin gündelik eylem ve söylemlerinin, “uzlaşılmış çözüm çerçevesini” onurlandırmadığını gösterdiğini, bunun da Kıbrıs’ta çözüm hedefli müzakerelerin yeniden başlamasına çok da olanak bırakmadığını savundu.
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