Özkunt, Toplu İş Sözleşmesi’yle ilgili yasa değişikliği önerisini eleştirdi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Nevzat Özkunt, Meclis alt komitesinden geçen Toplu İş Sözleşmesi’yle ilgili yasa değişikliği önerisini eleştirdi.

Özkunt, yaptığı yazılı açıklamada, yapılmak istenen değişiklikle Anayasa’nın teminat altına aldığı ve demokrasinin temeli sendikalar aracılığıyla işverenlerle imzalanan, işçilerin haklarını koruyan Toplu İş Sözleşmesi’nin ortadan kaldırmaya çalışıldığını savundu.

Özkunt, özelde de sendikalaşmayı ve emekçilerin örgütlenmesini savunan tüm kesimlerin bunun için mücadele ederken, var olan hakları geriye götüren düzenlemelere asla izin vermeyeceklerini kaydetti.

Taraflar arasındaki uzlaşıyı hiçe sayan ve otoriter bir yapı oluşturmaya kapı aralayan ilgili yasa değişikliğinin komiteden geçtiğini ancak Meclis’e gelip gelemeyeceğinin belli olmadığını ifade eden Özkunt, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Emekçinin, işçinin alın terinin teminatı, hak ve kazanımlarının bir garantisi olan Toplu İş Sözleşmesi’ne daha önce de dokunulmak istendi. Uyarıyoruz; bunu yapmaya kalkarsanız, esecek sert rüzgâr Meclis Başkanlığı krizindeki gibi dinmez. Emekçinin gücü o Meclis’i size dar eder.”