Özkunt: T&T şirketiyle imzalanan sözleşme feshedilmeli

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Nevzat Özkunt, Emrullah Turanlı’ya ait T&T şirketinin taahhütlerini yerine getirmediğini savunarak sözleşmesinin feshedilmesi ve şirketin ülkeden gönderilmesini talep etti.

Yazılı açıklama yapan Özkunt, şirketin yıllardır Ercan Havalimanı inşaatını bitiremediğini, yeni havalimanını hizmete açamadığını ve sürekli vergi aflarıyla ödüllendirildiğini iddia etti.

T&T şirketine 500 milyon TL’lik yeni bir vergi affı için çalışma yapıldığı iddiaları bulunduğunu söyleyen Özkunt, “Taahhütlerini yıllardır yerine getirmeyen bu firmanın sözleşmesi iptal edilmeli ve firma ülkesine geri gönderilmelidir” ifadelerini kullandı.

Ülkede kayıt dışı ekonominin yüzde 60-70’lerde, neredeyse tüm vergi yükünün, dolaylı vergilerle maaşlı kesimin gelir vergilerinde olduğunu savunan Özkunt, hükümetin, “depremzedelere yardım” adı altında maaş kesintisi yaparak yeni vergi oluşturmaya çalıştığını ileri sürdü.

Özkunt, “Belki de bu maaş kesintilerinden elde edilecek gelir; Taşyapı’ya sağlanacak muafiyet nedeniyle oluşacak bütçe açığının kapatılmasında kullanılacaktır. Sabit gelirliye, esnafa ve sanayiciye ek vergiler getiren hükümetin büyük sermaye gruplarının temsilciliğini yapmaktan vazgeçmesi gerekiyor” dedi.

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20/03/2023 11:55