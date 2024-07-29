Özkunt: Yurttaşlarımızın istikrardan anladığı bambaşka

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Nevzat Özkunt, Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile halkın, istikrardan anladığı şeyin aynı olmadığını savundu.

Özkunt yaptığı yazılı açıklamada, UBP kurultayına yönelik eleştirilerde bulunarak, iki olası adayın şimdiden “el çektirildiğini” iddia etti.

Nevzat Özkunt, “Onların istikrardan kast ettikleri ‘hizmette’ ve hükümette kesinti olmaması sanırım. Gözler kör olmuş. Yurttaşlarımızın ise istikrardan anladığı bambaşka” dedi.

UBP’nin, toplumun sorunlarından bihaber olduğunu savunan Özkunt, ilk seçimde iradeye sahip çıkılacağını kaydetti. Özkunt, “İstikrarınızı bozacağız” dedi.