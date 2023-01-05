Özkurt: 2019 yılında kanallar karasal lisanslarını yenilemeyip sadece uydu yayıncılığında kalmayı tercih etti

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem Özkurt Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde lisansı bulunan televizyon kanallarının , BRTK Smart TV Dijital Platform uygulamasını hayata geçirmesiyle, internet erişiminin olduğu dünyanın her noktasından izlenebilme imkanına sahip olduğunu ve 2010 yılından itibaren ada genelinde yayın anlamına gelen karasal yayıncılık platformunun ise şu ana kadar hali hazırda mevcut olduğunu ifade etti.

BRTK Müdürü Özkurt, ‘2019 yılında kanallar karasal lisanslarını yenilemeyip sadece uydu yayıncılığında kalmayı tercih etmişlerdir. Karasal yayıncılık sistemi, Kantara ve Selvili Tepe’de mevcut olup BRTK, 3 TV kanalı ve 2 radyosuyla yayınlarını bu mecradan da sürdürmeye devam etmektedir.Kanalların Yayın Yüksek Kurulu’ndan (YYK) alacakları karasal yayın lisansıyla bu mecrada da yayınlarına devam etmelerinde hiçbir sıkıntının ve engelin olmadığını kamuoyuyla paylaşmak isteriz’ dedi.

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05/01/2023 13:10