Özkurt, BRT çalışanlarından Dursun’un vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem Özkurt, BRT’ye uzun yıllar emek veren Mehmet Dursun’un vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı.

“Biz ülke için değerli ve çok sevilen bir kişinin yanı sıra mesai arkadaşımızı kaybettik” diyen Özkunt, Dursun’un hep güzel anılarla anımsanacağını kaydetti.

Mehmet Dursun’un vefatından duyduğu üzüntüyü paylaşan Özkurt, Dursun’un uzun yıllar BRT’ye önemli hizmetler verdiğini ifade ederek, mesai arkadaşları tarafından da çok sevilen Dursun’un kaybının kurumda büyük üzüntü yarattığını belirtti.

Özkurt, “Merhum Mehmet Dursun’a Allah'tan rahmet, yaslı ailesine de başsağlığı dilerim. Onu hiç unutmayacağız. Başımız sağ olsun” dedi.