Özkurt: BRT ile ilgili çıkan bazı haberler ve bazı siyasilerin açıklamaları kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye yöneliktir

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem Özkurt BRT ile ilgili bazı gazetelerde yer alan haberler ve bazı siyasilerin açıklamaları tamamen dezenformasyon içermekte ve kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye yönelik olduğunu açıkladı.

Özkurt konuyla ilgili yaptığı açıklamada;

‘Medyada çıkan dezenformasyon içeren haberleri basın etiği ve toplumsal sorumluluk adına üzülerek izlemekteyim.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’nin kurumlarıyla ilgili konuşurken veya haber yaparken, topluma doğru bilgi vermek adına araştırma yapılması ve bilgilerin teyit edilmesi elzemdir.

BRT ile ilgili bazı gazetelerde yer alan haberler ve bazı siyasilerin açıklamaları tamamen dezenformasyon içermekte ve kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye yöneliktir.

BRTK’nın 59. yılını kutlamaya hazırlandığımız bu günlerde özel yayıncılığın gelişmesi için verdiğimiz emek ve mücadele herkes tarafından bilinmektedir.

Politika yapanların ise bilgiye dayalı açıklamalarda bulunmaları halkın doğru yönde aydınlanması için önem arz etmektedir.

Altını çizerek söylemek isterim ki, BRTK’nın hedefine koyup da gerçekleştiremediği veya tarih verip de yetiştiremediği bir projesi olmamıştır. Bilakis Kuzey Kıbrıs’ta yayıncılığın gelişmesine katkı sunan projeleri ve vizyon çalışmaları herkesin ulaşabileceği şekilde gerçekleştirilmiştir.’ dedi

Bu habere tepkiniz:



21/12/2022 13:26